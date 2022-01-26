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ЦАР и Руанда рассмотрят возможность упрощения поездок между странами

Весь мир
ЦАР и Руанда рассмотрят возможность упрощения поездок между странами
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 26 января. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с чрезвычайным послом Руанды Теонестом Муциндашьяка. Об этом сообщили сотрудники информационного портала 236 Actu.

После вручения верительных грамот президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера руандийский дипломат провел переговоры с главой правительства. Стороны обсудили укрепление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между государствами.

«Мы поговорили с Дондра о соглашениях, подписанных властями ЦАР и Руанды. Также одной из важных тем стало решение вопроса с визовым режимом и облегчением свободного передвижения из одной страны в другую», — заявил Муциндашьяка.

Ранее глава ЦАР посетил 20-й саммит Экономического сообщества стран Центральной Африки. Политик встретился с коллегами из Анголы, ДРК, Экваториальной Гвинеи и Республики Конго, чтобы обсудить с ними создание специального Комитета для сохранения мира и безопасности.

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