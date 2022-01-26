Блогер Шарий сравнил поведение Украины в отношении Германии с «психованным ребенком»

Киев, 26 января. Поведение руководства Украины в отношении европейских партнеров, а особенно Германии не выдерживает никакой критики. Об этом заявил киевский политик и блогер Анатолий Шарий.

Ранее украинские чиновники позволили себе дерзкие выпады в адрес Берлина. Так, мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии поставлять вооружение для Вооруженных сил Украины. Также своими скандальными высказываниями знаменит посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который назвал поведение Берлина «абсолютно неприемлемым в моральном отношении».

Шарий раскритиковал такую позицию и резко осадил Украину за необоснованные претензии. По словам медиаэксперта, после всех выходок Киева Германия относится к Украине, как к психованному ребенку.

«Внутри политического истеблишмента страны идет жаркое обсуждение того, что давно пора заткнуть пасть многим украинским дипломатам и политикам», — рассказал блогер.

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Политик призвал Германию прекратить поток требований Киева, которые являются в большинстве своем неадекватными. Шарий подчеркнул, что подобное положение вещей является ничем иным, как государственной политикой Украины, которая многим сильно надоела.

Ранее Шарий заявил, что готовность Северной Македонии прислать своих солдат в помощь ВСУ в случае серьезного конфликта на Украине должна насторожить защитников Луганска и Донецка. У армии беднейшей страны Европы есть секретное оружие, которое может пустить в бегство любого противника, указал он.