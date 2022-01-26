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Китай поставит в Венесуэлу технологии 5G

  /   Обновлено: 26 января 2022 18:07
Весь мир
Китай поставит в Венесуэлу технологии 5G
Prt Scr Twitter / @Gabrielasjr  / 

Каракас, 26 января. Правительства Венесуэлы и Китая договорились об укреплении сотрудничества в области науки и технологий в таких стратегических секторах, как сельское хозяйство, продовольствие, образование, здравоохранение и космос. Об этом сообщает министерство науки и технологий южноамериканской страны.

Договоренности были достигнуты в ходе встречи по видеосвязи министра Габриэлы Хименес с коллегой из КНР Вангом Чжиганом. В рамках соглашений было принято решение о создании второго телекоммуникационного спутника в венесуэльском городе Гуайкайпуро, где будут внедрены технологии 5G.

«Мы считаем, что наука, технологии и инновации пересекаются с различными темами, представляющими общий интерес для Венесуэлы и Китая. В связи с этим они могут стать связывающими мостами для прогресса в разных отраслях», — подчеркнула Хименес.

 

Представительница Венесуэлы добавила, что благодаря поддержке КНР латиноамериканской стране удалось более эффективно пресечь распространение коронавируса. Вакцина Sinopharm была использована при прививке 85% населения.

В области сельского хозяйства Хименес указала, что стороны должны сосредоточиться на повышении производственных мощностей, защите почв, воды и биоразнообразия, а также сокращении токсичных отходов при обработке культур. В качестве еще одной сферы развития политик отметила молекулярную биологию для создания благотворных микроорганизмов и нанотехнологий при удобрении и культивации.

«Хотя все еще существуют глобальные риски различного рода, стратегическое сотрудничество между Китаем и Венесуэлой имеет огромный потенциал и представляет большие возможности. Поэтому я уверен, что сотрудничество в сфере науки и технологий станет определяющим фактором в отношениях между странами», — заявил Чжиган.

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китай кнр венесуэла стратегическое партнерство
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