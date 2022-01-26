Китай поставит в Венесуэлу технологии 5G

Каракас, 26 января. Правительства Венесуэлы и Китая договорились об укреплении сотрудничества в области науки и технологий в таких стратегических секторах, как сельское хозяйство, продовольствие, образование, здравоохранение и космос. Об этом сообщает министерство науки и технологий южноамериканской страны.

Venezuela ha intercambiado experiencias de investigación y producción con la Universidad Agrícola del Sur de China.



Un proyecto especial tiene que ver con la Alianza Científico-Campesina para construir caminos de soberanía agroalimentaria. pic.twitter.com/SAOaUFYPul — Gabriela Jiménez (@Gabrielasjr) January 25, 2022

Договоренности были достигнуты в ходе встречи по видеосвязи министра Габриэлы Хименес с коллегой из КНР Вангом Чжиганом. В рамках соглашений было принято решение о создании второго телекоммуникационного спутника в венесуэльском городе Гуайкайпуро, где будут внедрены технологии 5G.

«Мы считаем, что наука, технологии и инновации пересекаются с различными темами, представляющими общий интерес для Венесуэлы и Китая. В связи с этим они могут стать связывающими мостами для прогресса в разных отраслях», — подчеркнула Хименес.

Представительница Венесуэлы добавила, что благодаря поддержке КНР латиноамериканской стране удалось более эффективно пресечь распространение коронавируса. Вакцина Sinopharm была использована при прививке 85% населения.

Hace minutos, cerramos una extraordinaria reunión telemática con el ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China, Wang Zhigang.



Acordamos seguir trabajando juntos en la lucha contra las crisis globales y la pandemia.



Abro hilo, para darles más detalles. pic.twitter.com/gxnqQOqdmq — Gabriela Jiménez (@Gabrielasjr) January 25, 2022

В области сельского хозяйства Хименес указала, что стороны должны сосредоточиться на повышении производственных мощностей, защите почв, воды и биоразнообразия, а также сокращении токсичных отходов при обработке культур. В качестве еще одной сферы развития политик отметила молекулярную биологию для создания благотворных микроорганизмов и нанотехнологий при удобрении и культивации.