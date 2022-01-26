Федецкий уверен, что тренер Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ

Киев, 26 января. Экс-защитник донецкого «Шахтера» Артем Федецкий поделился мнением о возможности появления в национальной команде Украины футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, наставник сборной Украины Александр Петраков ни за что не вызовет футболистов, выступающих в российском чемпионате.

«Конечно, нет такой возможности. Зная Петракова, могу сказать, что эта тема закрыта и даже не обсуждается. Ярослав Ракицкий сейчас играет в России, так что этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор, и это его право. Нам его судить не следует. Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже неактуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят», — передает слова Федецкого FanDay.net.

Отвечая на вопрос про Анатолия Тимощука, он указал на то, что ассистент главного тренера в «Зените» давно не появляется на Украине.

Ранее представляющий интересы Ракицкого агент Максим Дудченко сообщил, что футболист может сменить клубную прописку. Действующий контракт украинца с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2022 года.