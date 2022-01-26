Житель Владимирской области расплатился с долгами, чтобы сохранить кроссовер

Владимир, 26 января. У судебных приставов Меленковского района Владимирской области находилось на исполнении производство о взыскании задолженности с местного жителя. Будучи индивидуальным предпринимателем, 37-летний мужчина накопил долг свыше миллиона рублей перед крупнейшим поставщиком тепловой энергии, сообщают «Владимирские ведомости». На имя должника был зарегистрирован автомобиль «Рено Дастер» 2017 года выпуска. Поскольку ни машины, ни самого должника по месту регистрации обнаружить не удалось, транспортное средство объявили в розыск.

Машину нашли в Нижегородской области. Федеральная служба судебных приставов России по Владимирской области арестовала иномарку и доставила ее в 33-й регион для последующей оценки и реализации в пользу кредитора. Произведенные ФССП действия повлияли на неплательщика. Чтобы не лишиться кроссовера, мужчина уже через несколько дней погасил задолженность полностью.

Ранее ФАН рассказывал о результатах работы сотрудников ФССП в 2021 году в сфере борьбы с коррупцией. Они взыскали с коррупционеров штрафов на сумму 1,1 миллиарда рублей.