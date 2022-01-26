Дополнительные 88 млн тонн нефти нашли на месторождении в Китае

Пекин, 26 января. Китайская нефтегазовая компания Sinopec нашла дополнительные запасы нефти и газа, передают местные СМИ со ссылкой на представителей нефтегазового холдинга.

Новые разведанные запасы месторождения Шуньбэй включают до 88 млн тонн нефти и 29 млрд кубометров голубого топлива. На месте пробурили две разведочные скважины. В настоящий момент их суточная производительность составляет порядка 2 тысяч тонн углеводородов в сутки.

Нефтегазовое месторождение Шуньбэй находится в центральной части Таримского нефтегазового бассейна. Глубина залегания природных ресурсов — около 8 тысяч метров. Объем разведанных запасов черного золота по состоянию на 2021 год составлял более 130 млн тонн.

Китай в ноябре прошлого года увеличил поставки иранской нефти на 40% на фоне энергетического кризиса и повышенного спроса на сырье. При этом ранее Пекин придерживался стратегии сокращения импорта, поскольку продавал заводам накопленные за предыдущие годы резервы.