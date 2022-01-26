Экс-редактор «Ледникового периода» рассказала о ссоре с Жигуновым перед его уходом из шоу

Москва, 26 января. Бывший редактор телепроекта «Ледниковый период» Лаура Джугелия призналась, что актер Сергей Жигунов мог посоревноваться за победу в шоу. Однако артист отказался от участия посреди съемок и устроил ссору.

Жигунов участвовал в шоу «Ледниковый период» в одном из давних сезонов, однако неожиданно решил оставить проект. По словам бывшего редактора проекта Джугелии, на решение артиста повлияла новость о том, что его бывшая экранная возлюбленная Анастасия Заворотнюк закрутила роман с фигуристом Петром Чернышевым.

Тогда Жигунов сослался на сломанную ногу и захотел покинуть шоу. Джугелия вспомнила в интервью Fametime TV, что актер устроил ссору во время записи обращения перед своим уходом.

«Меня отправляют к нему. А у него характер не самый приятный. Включается камера. Он начинает отвечать односложно. У меня нет опыта, я пытаюсь его допрашивать, но он в итоге мне нахамил, послал, на этом съемка закончилась», — поделилась Джугелия.

В прошлом году Жигунов также развязал конфликт со студией «Амедиа» из-за авторских прав на сериал «В парке Чаир», где выступил одним из создателей. Артист признался, что столкнулся с угрозами, когда обратился в суд с иском к кинокомпании, передает телеканал «360». По словам Жигунова, в ответ его предупредили о риске оказаться в тюрьме.