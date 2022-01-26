Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?

Гостем нового выпуска программы Star Парад с Даной Борисовой стал эпатажный артист и шоумен Стас Барецкий. С 2003 по 2008 год Станислав был участником группировки «Ленинград», а теперь работает на кладбище.

Знаменитый «мужчина в малиновом пиджаке» пишет сольные альбомы будучи президентом союза профессиональных ритуальных агентов. Стас рассказал, что он работает в «похоронке» с 14 лет и не собирается бросать этот бизнес. Удовольствие гостю программы приносит организация похорон известных личностей. В мир иной он уже проводил Иосифа Кобзона и Михаила Зеленского.

Стас Барецкий рассказал Дане Борисовой о тонкостях работы в коллективе Сергея Шнурова. По мнению музыканта, лидер коллектива очень жесток в плане качества записи песен, он выжимает из солистов в студии максимум, пока не достигнет нужного исполнения.

В этом выпуске Барецкий откровенно делится о своей жизни, рассказывая о пристрастиях к алкоголю, продюсировании фильмов для взрослых и распускаемых им сплетнях.