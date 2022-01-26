Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 21:42
21:38
Весь мир
Бесперебойный хаос: удары хуситов по ОАЭ могут вернуть США в йеменский конфликт
21:30
Общество
Справедливости ждать не стоит: почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине
21:20
Политика
DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности
21:05
Шоу-бизнес
Актриса Мария Машкова сосредоточилась на семье после переезда в США
21:00
Политика
Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности
21:00
Общество
Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
21:00
Видео
Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?
21:00
Происшествия
«Такого в моей практике не было»: сотрудница МВД о спасении мужчины на Крымском мосту
20:59
Армия
Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
20:58
Весь мир
Курдские формирования заявили об освобождении тюрьмы в Хасаке от террористов ИГ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?

Видео

Гостем нового выпуска программы Star Парад с Даной Борисовой стал эпатажный артист и шоумен Стас Барецкий. С 2003 по 2008 год Станислав был участником группировки «Ленинград», а теперь работает на кладбище.

Знаменитый «мужчина в малиновом пиджаке» пишет сольные альбомы будучи президентом союза профессиональных ритуальных агентов. Стас рассказал, что он работает в «похоронке» с 14 лет и не собирается бросать этот бизнес. Удовольствие гостю программы приносит организация похорон известных личностей. В мир иной он уже проводил Иосифа Кобзона и Михаила Зеленского.

Стас Барецкий рассказал Дане Борисовой о тонкостях работы в коллективе Сергея Шнурова. По мнению музыканта, лидер коллектива очень жесток в плане качества записи песен, он выжимает из солистов в студии максимум, пока не достигнет нужного исполнения.

В этом выпуске Барецкий откровенно делится о своей жизни, рассказывая о пристрастиях к алкоголю, продюсировании фильмов для взрослых и распускаемых им сплетнях.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?
дана борисова стас барецкий star парад
Комментировать