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Британский премьер Джонсон заявил, что не уйдет с поста на фоне скандала с вечеринкой

  /   Обновлено: 26 января 2022 17:34
Политика
Британский премьер Джонсон заявил, что не уйдет с поста на фоне скандала с вечеринкой
gov.uk

Лондон, 26 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что не собирается уходить с поста на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна из-за коронавируса.

Таким образом политик ответил на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера, покинет ли Джонсон свой пост. Также премьер отметил, что глава лейбористов всегда выступал за введение локдауна, тогда как глава британского правительства содействовал экономическому развитию и успешной кампании вакцинации.

«Нет», — подчеркнул Джонсон, отвечая на вопрос Стармера.

Ранее британский премьер оказался в центре скандала на фоне вечеринок, которые он постоянно проводил вопреки условиям локдауна. Авторы агентства Bloomberg обратили внимание, что поведение Джонсона сделало из него посмешище.

Помимо этого, политик заявлял, что в государстве полностью отменен масочный режим, COVID-паспорта и необходимость работать дистанционно. Ограничения снимут с 25 января, сообщал телеканал «360».

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великобритания джонсон локдаун
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