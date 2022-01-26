Путин снял и отложил в сторону наручные часы на совещании с Кабмином России

Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин снял наручные часы и отложил их в сторону перед началом совещания с кабмином.

Возможно, глава государства решил не следить за временем, либо же, наоборот, засек время. Соответствующую фотографию опубликовало РИА Новости.

При этом российские журналисты смогли найти объяснение такому поступку президента. По их словам, Путин снимает свои часы в том случае, если мероприятие предстоит очень долгое. Как правило, потом он отодвигает их от себя, чтобы часы не мешали в кадре.

Актер Станислав Садальский ранее предположил, какой парфюм Владимир Путин предпочитает больше всего. Это может быть Traditional от британского бренда Hugh Parsons.