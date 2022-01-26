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Госдума утвердила законопроект о единых параметрах онлайн-голосования в I чтении

Политика
Госдума утвердила законопроект о единых параметрах онлайн-голосования в I чтении
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. Государственная дума в I чтении одобрила новый проект закона. Документ связан с параметрами онлайн-голосования.

Планируется, что процедура будет проводиться с помощью ГАС «Выборы» и других информационных систем. Они должны пройти сертификацию и соответствовать требованиям Центризбиркома.

Законопроект о единых параметрах для онлайн-голосования приняли в I чтении. Избирателям предстоит пройти обязательную идентификацию, аутентификацию и подтвердить свою личность. Предполагается, что результаты волеизъявления будут анонимизироваться, их зашифруют во время голосования и дешифруют после завершения.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова призвала расширить использование онлайн-голосования в России. Ближайшие выборы состоятся в ноябре 2022 года.

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