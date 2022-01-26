Президент ЦАР планирует наращивать силы внутренней и внешней безопасности для защиты граждан

Банги, 26 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера пообещал приложить максимальные усилия к восстановлению страны. Об этом сообщает Le Potentiel Centrafricain.

«Правительство ЦАР всегда стремилось восстановить государственность, укрепить институты и социальные службы по всей территории страны. Лидер сожалеет, что враги мира продолжают совершать преступления против мирного населения. Однако власти готовы непрерывно наращивать силы внутренней и внешней безопасности для защиты граждан.

Также Туадера напомнил о необходимости отмены эмбарго ООН, которое по-прежнему препятствует качественному оснащению национальной армии. По мнению главы государства, ограничительная мера давно утратила актуальность и в текущей ситуации несет больше вреда, чем пользы», — говорится в материале.