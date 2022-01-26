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Президент ЦАР планирует наращивать силы внутренней и внешней безопасности для защиты граждан

Весь мир
Президент ЦАР планирует наращивать силы внутренней и внешней безопасности для защиты граждан
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 26 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера пообещал приложить максимальные усилия к восстановлению страны. Об этом сообщает Le Potentiel Centrafricain.

«Правительство ЦАР всегда стремилось восстановить государственность, укрепить институты и социальные службы по всей территории страны. Лидер сожалеет, что враги мира продолжают совершать преступления против мирного населения. Однако власти готовы непрерывно наращивать силы внутренней и внешней безопасности для защиты граждан.

Также Туадера напомнил о необходимости отмены эмбарго ООН, которое по-прежнему препятствует качественному оснащению национальной армии. По мнению главы государства, ограничительная мера давно утратила актуальность и в текущей ситуации несет больше вреда, чем пользы», — говорится в материале.

Ранее аналитики издания RJDH-Centrafrique присудили премьер-министру Анри-Мари Дондра звание «Лучший политик ЦАР-2021». Глава правительства пообещал приложить максимальные усилия, чтобы оправдать ожидания населения республики.

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