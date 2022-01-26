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Глава ДУМ России оценил роль Египта в распространении умеренной мысли

  /   Обновлено: 26 января 2022 17:52
Весь мир
Глава ДУМ России оценил роль Египта в распространении умеренной мысли
wikipedia.org  /  kremlin.ru/CC BY 4.0

Каир, 26 января. Министр вакуфов Египта Мухаммад Мухтар Гума получил благодарственное письмо от председателя Совета муфтиев и главы Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина.

В послании выражена высокая оценка роли североафриканской страны и ее исламских институтов в распространении умеренной и просвещенной мысли и заботе о Священном Коране и сохранении религиозной культуры.

«От лица Духовного управления мусульман России рады выразить Вам нашу любовь, верность и самые теплые слова благодарности и похвалы», — говорится в письме председателя Совета муфтиев.

Послание подготовлено в знак признательности за участие в 28-м Международном конкурсе чтецов Корана, организованном министерством вакуфов. Он проходил летом 2021 года под патронажем президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Мы выражаем гордость за участие представителей религиозной администрации в этом выдающемся кораническом конкурсе. Остались очень довольны гостеприимством и заботой, оказанными российской делегации во время ее пребывания в АРЕ», — добавлено в послании.

Правительство Египта одной из своих приоритетных задач видит борьбу с радикальными движениями в исламе. Так, летом 2021 года парламент позволил увольнять с госслужбы граждан, имеющих связи с организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия египет
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