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Цифровая маркировка станет обязательной в России для новых товарных групп

Экономика
Цифровая маркировка станет обязательной в России для новых товарных групп
crpt.ru  /  Пресс-служба ООО «Оператор-ЦРПТ»

Москва, 26 января. Российское правительство работает над расширением перечня продукции, подлежащей цифровой маркировке. Об этом пишет ТАСС.

Власти страны пополняют список товаров для цифровой маркировки. Согласно новому анонсу, маркировке будут подлежать сразу несколько дополнительных категорий. Среди добавленных групп — мясные и рыбные консервы, фрукты и овощи, корма для животных, а также крепкий алкоголь.

Центр развития перспективных технологий является оператором данной процедуры. Вначале в соглашение по цифровой маркировке вошли 13 групп товаров, включая меховые изделия, молочку, табачную продукцию, несколько видов товаров легкой промышленности, обувь и фотокамеры. Маркировка пива стартует в стране с сентября.

Теперь в список вносятся еще готовые продукты из рыбы или мяса, бакалея, детское питание, минералка, бытовая техника, безалкогольные напитки, растительные масла и бытовая химия.

«Реализация национальной системы цифровой маркировки и прослеживания в формате ГЧП на средства наших акционеров позволит государству достичь поставленных целей по борьбе с нелегальным оборотом в сжатые сроки без использования бюджетных средств, с единой точкой ответственности и сохранением всех контрольный функций», — цитирует ТАСС председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина.

Первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что собак, кошек, а также других домашних животных начнут вносить в специальный реестр после корректировок закона об обязательной маркировке и учете животных.

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алкоголь косметика цифровая маркировка овощи и фрукты товары для животных
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