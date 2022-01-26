Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк заболела коронавирусом

Актриса Олеся Железняк, известная зрителю по роли в сериале «Сваты», а также по роли Зои Мисочкиной в фильме «Ландыш серебристый», ныне — одна из ведущих актрис театра «Ленком Марка Захарова», заболела коронавирусом.

«Заболела недавно, но болезнь перенесла довольно быстро и, скорее всего, выйдет на работу уже в первых числах февраля», — рассказал источник Федерального агентства новостей.

26 января на сцене театра покажут спектакль «Доходное место», 28 января — «Поминальную молитву», в обеих постановках Железняк заменит актриса Анна Большова.

Корреспондент ФАН попытался связаться с Олесей Железняк, чтобы узнать о ее состоянии здоровья. Но актриса заявила, что комментариев по телефону не дает, а информация о заболевании коронавирусом не соответствует действительности.

«Ничего я не приболела», — жестко заявила Железняк.

Ранее фигурист Маринин объяснил, чем актриса Железняк отличается от других партнерш. Он сказал, что работать с актрисой Олесей Железняк легко, но выступать — сложно. При этом ему крайне приятно вспоминать такую искрометную личность, как Олеся, несмотря на то, что звездными их выступления на проекте совсем не были.