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В Чувашии решили поддержать молочную отрасль
Экономика
В Чувашии решили поддержать молочную отрасль
pixabay.com  / 

Чебоксары, 26 января. Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов пообещал меры поддержки предприятиям молочной отрасли региона.

Выступая на заседании правительства Чувашии, Артамонов предложил возмещать молочным фермам часть затрат на обеспечение прироста объема сырого молока, переработанного на пищевую продукцию. По его мнению, это должно стимулировать работу и производителей молока, и его переработчиков, сообщают «Питерские заметки».

Как считает Артамонов, после этого в республике будет перерабатываться еще больше молока, вместо того, чтобы вывозить его за пределы региона. На дотации молочной отрасли планируется выделить из бюджета свыше 13 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал о том, как в Ростовской области возникла угроза коллапса в молочной отрасли из-за новых цен на анализ молока и сопроводительные ветеринарные документы. Введенная по инициативе областной станции по борьбе с болезнями животных дополнительная ежемесячная ветеринарно-санитарная экспертиза молока угрожает фермерам разорением.

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