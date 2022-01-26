Подразделения ЗВО отработают скрытную передислокацию в рамках учений в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 января. Подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) совершили марши на полигоны Лужский и Кирилловский в рамках плановых мероприятий проверки боевой готовности.

По имеющейся информации, маневры проводятся под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева. В ходе учений особое внимание будет уделено скрытной передислокации и маскировке подразделений в районах сосредоточения.

«Офицерам штаба военного округа предстоит дать оценку действиям командиров подразделений на всех этапах проверки от получения оружия в казарме до доклада с командного пункта командующего объединением о готовности к выполнению дальнейших задач», — сообщил генерал-полковник.

Ранее стало известно, что внезапная проверка боеготовности личного состава проводится в Южном военном округе. Военнослужащие отработают действия в составе тактических групп и выполнят боевые стрельбы, передает «Царьград».