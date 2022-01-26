Власти Германии не знают о возможном отказе от поставок энергоресурсов из России

Берлин, 26 января. Власти ФРГ не осведомлены о размышлениях о возможном отказе от поставок энергоресурсов из России в Европу. Об этом заявил официальный представитель бундестага Штеффен Хебештрайт.

Как отметил представитель немецкого парламента, Берлину об этом ничего неизвестно.

«У нас нет никаких сведений о том, что российская сторона каким-либо образом не выполняет договоренности по поставкам», — пояснил Хебештрайт журналистам.

В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ заявили, что на текущий момент заполненность газохранилищ в стране составляет 40-41%, что значительно ниже, чем в 2021 году. Вместе с тем безопасность газоснабжения обеспечена, заключили в ведомстве.

Ранее в США сообщили, что власти общаются с большими компаниями — производителями энергоносителей в мире для возможного перенаправления поставок газа в Европу. Такой план разрабатывается на случай, если Россия «вторгнется» на Украину, сообщает телеканал «360».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа для Италии. Он подчеркнул, что «Газпром» работает с итальянскими энергокомпаниями по долгосрочным контрактам.