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Путин прокомментировал инициативу ЦБ РФ по запрету криптовалют

Экономика
Путин прокомментировал инициативу ЦБ РФ по запрету криптовалют
pixabay.com

Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин знаком с дискуссиями вокруг инициативы Центробанка по регулированию криптовалют.

Как он отметил, у ЦБ есть собственная позиция по криптовалютам, однако регулятор «не стоит на пути технического прогресса». Он также указал на наличие у России конкурентных преимуществ в сфере майнинга. Глава государства также попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить ему об итогах.

Владимир Путин в конце ноября заявлял, что из-за высокой волатильности курсов криптовалюты обладают очень высокими рисками. Президент не исключал, что цифровые деньги могут иметь большие перспективы, поэтому следует внимательно следить за развитием криптоиндустрии.

Минфин РФ, комментируя предложение ЦБ, заявил, что криптовалюты следует не запрещать, а регулировать. Ведомство также поблагодарило ЦБ за вынесение доклада о цифровых активах на публичное обсуждение.

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