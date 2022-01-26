Собчак и Богомолов оставили антиамериканский лозунг в виде граффити на стене в Аргентине

Буэнос-Айрес, 26 января. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов выразили свое отношение к НАТО. Граффити звездной пары с антиамериканским лозунгом появилось в Аргентине.

Собчак и Богомолов решили провести последние недели января в южных странах и отправились в Аргентину. Во время путешествия супруги нарисовали граффити, которым выразили негативное отношение к НАТО через антиамериканский лозунг. Собчак поделилась кадрами в Instagram.

«В Аргентине, кстати, много граффити про «ненавистный американский капитализм» и «дядюшку Сэма». Вписались в ландшафт», — отметила Собчак.

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Телеведущая засняла супруга во время нанесения надписи и подколола режиссера.

«Константин Юрьевич, вот приедут в Аргентину русские туристы, будут им показывать эту надпись и говорить: «Это — Константин Богомолов». Вам не стыдно?» — поинтересовалась телеведущая у супруга в ролике.

Собчак также поделилась впечатлениями от посещения острова с дикими пингвинами в Аргентине. По словам телеведущей, это «разжиревшие чайки», а сама экскурсия оказалась ошибкой.