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В ООН признали улучшение ситуации с правами человека в Венесуэле

Весь мир
В ООН признали улучшение ситуации с правами человека в Венесуэле
Global Look Press  /  Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Каракас, 26 января. Большинство стран мира признало прогресс в Венесуэле в области прав человека, несмотря на негативные последствия более чем 500 односторонних санкций со стороны США. Об этом сообщает Совет по правам человека ООН.

Правительство Венесуэлы представило третий Универсальный периодический обзор (УПО) перед Советом по правам человека.

Вице-президент страны Дельси Родригес возглавила презентацию перед органом ООН, в ходе которой она призвала прекратить использование системы по правам человека в качестве политического инструмента против других государств.

«Мы хотим поблагодарить ряд стран, которые обратили внимание на влияние односторонних принудительных мер в области прав человека, а также поприветствовать абсолютное большинство государств, признавших прогресс в Венесуэле, особенно в условиях давления», — отметил Родригес.

Представитель Никарагуа на сессии Совета по правам человека порекомендовал правительству Венесуэлы продолжить «борьбу с неравенством и бедностью, поддерживая при этом усилия по субсидированию государственных услуг, затронутых незаконными санкциями иностранных государств».

Представитель Нигерии приветствовала приверженность властей южноамериканской страны к улучшению благополучия населения, несмотря на неблагоприятное экономическое положение.

Делегат от Ирана отметил контрмеры властей Венесуэлы в ответ на принудительные действия США. А представитель Саудовской Аравии признал латиноамериканскую страну защитницей прав личности.

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