Кредитные баррели не помогли: почему США пока не дается борьба с высокими ценами на нефть

Общий дефицит на рынке нефти и нестабильная ситуация вокруг Украины фактически свели на нет попытки минэнерго США снизить цены на нефть. Что может реально повлиять на стоимость черного золота, рассказали эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть

Согласно данным Американского института нефти запасы черного золота снизились на 872 тысячи баррелей, хотя прогноз снижения был всего лишь в 400 тысяч. Как объяснили аналитики, это позитивный фактор для нефтяного рынка. Также поддержку нефти продолжает оказывать напряженная ситуация вокруг возможного конфликта Украины и России.

«Рынок понимает, что в случае обострения ситуации поставки нефти из России могут быть очень серьезно снижены. В этом случае цены на ресурс могут скакнуть выше 100 долларов за баррель. Вдобавок ко всему спрос на нефть остается достаточно высоким. В Китае сейчас сезон отпусков: увеличивается автомобильный и авиатрафик, поэтому ожидается, что это подтянет потребление топлива и поддержит цены на нефть», — спрогнозировали эксперты.

При этом попытки США как-то негативно повлиять на нефтяные котировки результата не приносят. Минэнерго США в рамках борьбы с высокими ценами выделило из стратегических резервов нефтяным компаниям 13,4 млн баррелей в виде кредитов, но это никак не отразилось на нефтяном рынке. Основное внимание участников торгов сейчас сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы, поскольку только жесткая монетарная политика ФРС может хоть как-то направить цены в сторону снижения. Пока же актуальным диапазоном для черного золота остается от 85 до 90 долларов за баррель нефти марки Brent.

Золото

В среду, 26 января, золото торгуется в районе 1846 долларов за тройскую унцию. На руку золотым котировкам сыграл индекс стоимости квадратного метра жилья в крупнейших городах США: он вырос выше прогнозных значений. Поскольку рост цен на жилье — это один из факторов роста инфляции, золото как надежное вложение укрепило свои позиции на рынке.

«Пока есть инфляционное давление, золото остается главным активом для хеджирования от рисков. Также рынок поддерживает неопределенность в ситуации с Украиной и Россией, поэтому актуальным диапазоном цен остается 1830–1870 за тройскую унцию», — пояснили аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

По словам аналитиков, колебания национальной валюты в течение 25–26 января незначительные: от 78,70 до отметки, близкой к 79 рублям за доллар. Рубль то укрепляется, то откатывается обратно. Очень большую роль на рынок влияет геополитика, в частности, ситуация, касающаяся отношений России, Украины, США и НАТО.

«На фоне сложной ситуации, когда все войска приведены в боевую готовность, и заявлениях о санкциях рубль оказался под давлением. Также из-за нагнетания ситуации западные инвесторы продолжают вывод средств с российского рынка. Пока рубль все еще остается в прогнозном диапазоне 75,5–79,5 рубля за доллар», — рассказали аналитики.

Однако участники рынка внимательно следят за развитием ситуации на Украине, ожидают письменного ответа США и НАТО по гарантиям безопасности в отношении России и готовятся к заседанию ФРС.