Сенатор Джабаров предупредил США о серьезных последствиях санкций против Путина

Москва, 26 января. Санкционные ограничения в адрес президента России Владимира Путина станут причиной разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, уверен первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров высказался по вопросу санкций в адрес президента РФ, комментируя возможность данного шага со стороны американского правительства.

«Со стороны США звучат угрозы, вплоть до санкций против президента РФ. Это просто разрыв отношений», – заявил российский сенатор в эфире телеканалу «Россия 24».

Джабаров также отметил, что «нужно было додуматься» до санкций в отношении главы государства, которого во время демократического голосования избрал российский народ.

Ранее американский президент Джо Байден заявил о готовности ввести санкции лично против Путина в случае вторжения России на территорию Украины. Западные СМИ говорят весь последний месяц о якобы готовящемся нападении российской стороны на страну-соседа. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально опроверг слухи, заявив о намеренной дестабилизации ситуации в регионе со стороны Запада. Кроме того, представитель Кремля сообщал, что Москва наблюдает постепенное вторжение НАТО на Украину.