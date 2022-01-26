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Revue Centrafricaine: разведка Франции координирует действия боевиков в ЦАР

Весь мир
Revue Centrafricaine: разведка Франции координирует действия боевиков в ЦАР
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Банги, 26 января. Правоохранительные органы Центральноафриканской Республики выяснили, что французские спецслужбы курировали деятельность конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщили аналитики издания Revue Centrafricaine.

Сотрудники внутренней разведки ЦАР задержали 30-летнего Махамата Абдулая, который состоит в рядах CPC. Мужчину арестовали возле посольства Франции. На допросе экс-боевик признался, что прибыл в дипломатическое ведомство для получения специальных инструкций от агентуры бывшей метрополии.

«У нас по этому поводу есть много вопросов. С каких пор французские спецслужбы работают с преступниками и оказывают им поддержку? Зачем они хотели встретиться с представителем группировки? Это происходит не только в ЦАР. Посмотрите на Мали и Гвинею.

Политика Франции в бывших колониях негативно оценивается местным населением. Кроме того, Елисейский дворец в это трудное время должен быть на стороне Центральноафриканской Республики. Правительству необходимо провести тщательное расследование, чтобы узнать подробности», — говорится в материале.

Revue Centrafricaine: разведка Франции координирует действия боевиков в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее сотрудники информационного портала Le Patriote Dechaine заявили, что деятельность структур Организации Объединенных Наций препятствует окончательному установлению мира в ЦАР. Аналитики уверены, что миротворцы ООН и оружейное эмбарго представляют угрозу для суверенитета и территориальной целостности страны.

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