Банги, 26 января. Правоохранительные органы Центральноафриканской Республики выяснили, что французские спецслужбы курировали деятельность конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщили аналитики издания Revue Centrafricaine.

Сотрудники внутренней разведки ЦАР задержали 30-летнего Махамата Абдулая, который состоит в рядах CPC. Мужчину арестовали возле посольства Франции. На допросе экс-боевик признался, что прибыл в дипломатическое ведомство для получения специальных инструкций от агентуры бывшей метрополии.

«У нас по этому поводу есть много вопросов. С каких пор французские спецслужбы работают с преступниками и оказывают им поддержку? Зачем они хотели встретиться с представителем группировки? Это происходит не только в ЦАР. Посмотрите на Мали и Гвинею. Политика Франции в бывших колониях негативно оценивается местным населением. Кроме того, Елисейский дворец в это трудное время должен быть на стороне Центральноафриканской Республики. Правительству необходимо провести тщательное расследование, чтобы узнать подробности», — говорится в материале.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее сотрудники информационного портала Le Patriote Dechaine заявили, что деятельность структур Организации Объединенных Наций препятствует окончательному установлению мира в ЦАР. Аналитики уверены, что миротворцы ООН и оружейное эмбарго представляют угрозу для суверенитета и территориальной целостности страны.