CNN: Белый дом уже сегодня может ответить на предложения России по гарантиям безопасности

Вашингтон, 26 января. Белый дом может направить Российской Федерации письменный ответ на предложения страны по гарантиям безопасности уже сегодня, сообщил телеканал CNN.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что американская сторона при подготовке ответа РФ по вопросу о гарантиях безопасности собирается учитывать мнение европейских партнеров. По его словам, настало время продвигаться в контактах с Москвой по этой проблеме.

Ранее стало известно, что США в ответ на российские предложения по безопасности обозначат области, в которых Запад может отреагировать на обеспокоенности Москвы. Об этом сообщило е агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленного представителя из Евросоюза. Он заявил, что Вашингтон координирует свой письменный ответ для Кремля по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.