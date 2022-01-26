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Хабенский устроил грандиозный банкет в честь 50-летия
Шоу-бизнес
Хабенский устроил грандиозный банкет в честь 50-летия
Кадр из фильма «Коллектор»  / 

50 лет с шиком отметил Константин Хабенский 11 января. В честь этого события актер устроил пышную вечеринку с участием звезд кинематографа и шоу-бизнеса в одном из московских ресторанов. Поздравить юбиляра пришли, например, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Андрей Бурковский. Последний в своем Instagram-аккаунте разместил фото и окрестил торжество «огненным».

«Огненный день рождения Константина Юрьевича. Или «КЮ — 50 лет». Еще раз много-много здоровья, легкости во всем и, конечно, ни перед чем не останавливаться. Ну а мы будем рядом и поможем», — написал актер Андрей Бурковский.

Хабенский устроил грандиозный банкет в честь 50-летия
Pr Scr instagram.com / @aburkovskiy

В свой юбилей Хабенский еще успел и сыграть в одном из спектаклей МХТ имени Чехова. Сразу после постановки его поздравили коллеги. Они вывели прямо на сцену трогательного пони по кличке Фантик.

Хабенский устроил грандиозный банкет в честь 50-летия
Федеральное агентство новостей /

«Артисты придумали беспроигрышный вариант: наш Фантик не может не поднять настроение — он обладает бесконечным обаянием. Это уникальный артист со своим шоу, трюками, которые вызывают восторг не только у детей, но и у взрослых. К сожалению, формат поздравления Хабенского не подразумевал демонстрацию всех умений нашего Фантика. Он артист опытный — на каких сценах только не выступал! Ему 14 лет — как Карлсон, мужчина в самом расцвете сил!» — поделилась дрессировщик Елена Якубовская, которая предоставила питомца артистам театра.

Ранее актриса Лариса Луппиан рассказала о трогательной семейной традиции встречать личный праздник под бой курантов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Хабенский устроил грандиозный банкет в честь 50-летия
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