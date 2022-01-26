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Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью

  /   Обновлено: 26 января 2022 17:02
Политика
Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
twitter.com  /  @RusBotschaft

Москва, 26 января. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью.

Таким образом российский дипломат прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса о наращивании сил военно-политического блока на восточном фланге. Столтенберг отмечал, что в НАТО обсуждается вопрос усиления военного присутствия в Восточной Европе, передает «Царьград».

«По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия не станет восстанавливать свою дипломатическую миссию при Альянсе. Москву не устраивают условия, на которых западные страны призывают ее сделать это.

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Все новости / Политика / Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
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