В Демократической партии признали существование проблем в экономике США

Вашингтон, 25 января. В ходе пресс-конференции, посвященной первой годовщине нахождения на посту президента, Джо Байден среди прочего рассказал о росте благосостояния американцев, которого не наблюдалось в течение долгого времени. Однако американцы не склонны разделять оптимизм лидера страны.

Действительно, заработная плата большинства американцев выросла за последний год, однако при этом все больше жителей Соединенных Штатов заявляют о финансовых трудностях, с которыми они сталкиваются ежедневно.

Растущая инфляция и проблемы, связанные с дефицитом основных товаров, в последние месяцы вышли для американского обывателя на первый план. И неспособность администрации 46-го президента справиться с ростом цен и «починить» экономику вызывает тревогу у все большего числа избирателей. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты многочисленных социологических опросов, проводимых различными службами. Социология показывает, что за первый год нахождения на посту президента, Джо Байден растерял половину своих сторонников.

Федеральное агентство новостей /

Бессодержательная пресс-конференция, проведенная президентом по итогам первого года правления, вызвала дополнительное раздражение в американском обществе. Американцы не услышали от лидера нации рецепта решения их насущных проблем. Вместо этого Байден сообщил им о беспрецедентно возросших доходах домохозяйств. И если многих американцев можно обвинить в недалекости, то умении считать собственные деньги им не откажешь. А потому заявления Байдена, резко контрастирующие с реальностью, вызвали вопросы у избирателей.

Федеральное агентство новостей /

Тушить пожар кинулись продемократические СМИ. По мнению редакционной коллегии издания The New York Times, экономика США, действительно, столкнулась с кризисными явлениями. И реальные доходы простых американцев, несмотря на номинальный рост зарплат, существенно сократились. Однако в своем материале с красноречивым названием «Экономика президента Байдена проваливает тест Биг Мака» журналисты заявили, что администрация Байдена успешно справляется с экономическим кризисом, который развился в результате пандемии.

"President Biden’s Economy Is Failing the Big Mac Test" by The Editorial Board via NYT https://t.co/rSa3LFXqjq