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В Демократической партии признали существование проблем в экономике США

Весь мир
В Демократической партии признали существование проблем в экономике США
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 25 января. В ходе пресс-конференции, посвященной первой годовщине нахождения на посту президента, Джо Байден среди прочего рассказал о росте благосостояния американцев, которого не наблюдалось в течение долгого времени. Однако американцы не склонны разделять оптимизм лидера страны.

Действительно, заработная плата большинства американцев выросла за последний год, однако при этом все больше жителей Соединенных Штатов заявляют о финансовых трудностях, с которыми они сталкиваются ежедневно.

Растущая инфляция и проблемы, связанные с дефицитом основных товаров, в последние месяцы вышли для американского обывателя на первый план. И неспособность администрации 46-го президента справиться с ростом цен и «починить» экономику вызывает тревогу у все большего числа избирателей. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты многочисленных социологических опросов, проводимых различными службами. Социология показывает, что за первый год нахождения на посту президента, Джо Байден растерял половину своих сторонников.

СМИ: рейтинг Байдена может привести демократов к поражению на выборах в 2022 году
Федеральное агентство новостей /

Бессодержательная пресс-конференция, проведенная президентом по итогам первого года правления, вызвала дополнительное раздражение в американском обществе. Американцы не услышали от лидера нации рецепта решения их насущных проблем. Вместо этого Байден сообщил им о беспрецедентно возросших доходах домохозяйств. И если многих американцев можно обвинить в недалекости, то умении считать собственные деньги им не откажешь. А потому заявления Байдена, резко контрастирующие с реальностью, вызвали вопросы у избирателей.

Байден рассказал нации об итогах первого года на посту президента США
Федеральное агентство новостей /

Тушить пожар кинулись продемократические СМИ. По мнению редакционной коллегии издания The New York Times, экономика США, действительно, столкнулась с кризисными явлениями. И реальные доходы простых американцев, несмотря на номинальный рост зарплат, существенно сократились. Однако в своем материале с красноречивым названием «Экономика президента Байдена проваливает тест Биг Мака» журналисты заявили, что администрация Байдена успешно справляется с экономическим кризисом, который развился в результате пандемии.

При этом они ссылаются на данные министра финансов Джанет Йеллен, которая сообщила о «более быстром, чем ожидалось» экономическом восстановлении в США. Авторы статьи считают, что американцам нужно быть благодарными нынешней администрации, поскольку ей удалось предотвратить более серьезные экономические проблемы.

«Белый дом оказывается в положении врача, который провел успешный курс лечения, но не подготовил пациента к побочным эффектам или не указал сроки полного выздоровления», — говорится в материале.

И хотя, несмотря на свой громкий заголовок, суть материала сводится к восхвалению действий команды Байдена, без которых «все было бы гораздо хуже». Тем не менее, Демократическая партия демонстрирует безусловный прогресс в признании проблем в экономике. От стадии отрицания, в ходе которой в Белом доме заявляли о временном характере инфляции, через гнев на нехватку рабочей силы демократы пришли к торгу, утверждая, что могло быть и хуже.

Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
Федеральное агентство новостей /

Насколько может быть хуже для самих Демократов из-за неспособности администрации Байдена адекватно реагировать на экономическую ситуацию в стране — мы узнаем уже в ноябре, когда в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Тогда команда Байдена сможет перейти на следующую стадию под названием «депрессия».

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