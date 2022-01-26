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Баранец: США боятся посеять раздор в НАТО ответом на предложения России по безопасности
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Баранец: США боятся посеять раздор в НАТО ответом на предложения России по безопасности

Политика
Баранец: США боятся посеять раздор в НАТО ответом на предложения России по безопасности
ПолитРоссия

Москва, 26 января. США пытаются усидеть сразу на двух стульях, поэтому не торопятся делиться с союзниками по НАТО подробностями переговоров с Россией по безопасности.

С таким заявлением в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» выступил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он объяснил, почему представители США хотят скрыть от союзников по НАТО свой ответ на предложения России по безопасности, передает «ПолитЭксперт».

«Почему американцы требуют не публиковать их ответ? По моим данным, американцы предлагают нам некоторые размены, о которых они не хотят, чтобы знали их союзники по НАТО, поскольку это внесет раскол в НАТО», — заявил он.

Военный обозреватель «КП» убежден, что Вашингтон стремится к откровенному диалогу с Москвой «без лишних ушей», но при этом боится посеять раздор в Североатлантическом альянсе. Баранец уверен, что американцы будут пытаться торговаться с Россией, чтобы заключить соглашение на максимально выгодных для себя условиях.

Ранее стало известно, что НАТО готова обсуждать с РФ контроль над вооружениями и ряд других вопросов. При этом в США заявили, что Вашингтон еще не передал ответ на предложения по безопасности Москве, однако о его содержании уже проинформирована Украина, передает «Царьград».

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сша нато баранец
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