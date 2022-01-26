Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и пробился в полуфинал Australian Open

Мельбурн, 26 января. Вторая ракетка мира Даниил Медведев в пяти сетах победил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Россиянин проигрывал 0-2 по сетам, но в четвертой партии сумел отыграть матчбол. В финальном сете Медведев отыграл два брейк-поинта. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Матч продолжался 4 часа 42 минуты.

В полуфинале австралийского турнира Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. В прошлом году на Australian Open россиянин победил грека со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

Циципас ранее в среду победил итальянца Янника Синнера и прошел в полуфинал турнира Большого шлема.