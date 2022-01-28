Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра

Советы психолога Алены Полынь, которая называет себя «потомственной ведьмой», помогут всем желающим встретить Новый год по лунному китайскому календарю с пользой для эмоционального здоровья. Что такое китайский Новый год Тигра, который наступает в ночь на 1 февраля, и почему российская традиция завершать им новогодние праздники является разумной и правильной, читайте в материалах ФАН.

«Новый год по лунному календарю, который наступает с 1 февраля, несет нам новую, очень сильную энергию, которую на Востоке связывают с Тигром, — напомнила Алена. — Чтобы получить эту энергию и использовать ее в полной мере, нужно встретить Новый год Тигра правильно. Для этого очень важно, чтобы дома по-прежнему стояла наряженная елка».

Алена Полынь отметила, что не поддерживает обычай избавляться от наряженной ели уже в начале января. Кроме того, психолог вообще не является сторонницей новогодних праздников с живой елью. Дело в том, что срубленное дерево быстро чахнет, и это может ассоциироваться с настоящим увяданием. Поэтому, по мнению собеседницы ФАН, предпочтительнее ставить искусственную ель, богато ее украшать, ароматизировать, например, цитрусовыми маслами и держать до наступления Нового года по китайскому календарю.

«Ель символизирует праздник и радость, поэтому она так важна в Новый год, — отметила Алена. — Кроме того, советую встречать китайский Новый год за хорошо накрытым столом, на котором обязательно должны быть свечи. Пламя свечи — это не только радость, оно также привлекает положительную энергию, в данном случае энергию, которую символизирует Тигр. Кроме того, советую поставить на стол фигурку тигра и в полночь обратиться к нему с просьбой, чтобы наступивший год прошел хорошо, в радости, без особых проблем».

Федеральное агентство новостей /

Особенно важен праздник и весь 2022 год для тех, кто родился под знаком Тигра, отметила «потомственная ведьма».

«Как мы знаем, согласно восточным верованиям, хозяин года возвращается раз в 12 лет, — говорит Алена. — Тот, кто родился под знаком хозяина, сразу «получает» за все 12 лет — и хорошее, и плохое. Как говорится, как себя вели, за это и получите. Поэтому «тигрятам», то есть тем, кто родился под знаком Тигра, нужно быть особенно внимательными в 2022 году».

Что касается одежды, в которой следует встречать Год Тигра, то ее цвет неважен, важнее другое, считает собеседница ФАН.

«В одежде каких-то особых правил не существует, — говорит она. — Главное, чтобы эта одежда была нарядной. Эффектным праздничным нарядом мы привлекаем радость, счастье, успех, а ведь именно на это мы рассчитываем в наступившем году».

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, по мнению психолога, стоит уделить внимание ритуалу загадывания желания на Новый год.

«Думаю, не имеет особого смысла просто сказать вслух или тайно загадать какое-то желание. Важно проявить креатив и как бы «материализовать» свое желание, заранее себя настроить на его исполнение. Советую написать или нарисовать желаемое на листе бумаги и положить в конверт. На конверте написать: обращаюсь к хозяину года с просьбой или даже с прошением, чтобы он помог исполнить желание. Тогда все получится», — говорит она.

По завершении праздника конверт нужно положить в укромное, но не очень дальнее место, чтобы о нем помнить, тогда «заряженность» на исполнение мечты будет сохраняться, считает «ведьма». По словам Алены Полынь, встретить китайский Новый год следует так, чтобы настрой помог сделать его хорошим и плодотворным.