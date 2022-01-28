Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 15:08
15:06
Политика
Имеют полное право: Белоруссия готова противостоять агрессии Запада вместе с Россией
15:04
Происшествия
Экс-полицейский отделался условным сроком за взятки на Апраксином дворе
15:04
Политика
Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»
15:02
Экономика
Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
15:00
Армия
Разведка ЛНР засекла бойцов ВСУ в окрестностях Золотого
15:00
Общество
Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра
14:57
Происшествия
Калининградцы хотели присвоить полмиллиона рублей под предлогом взятки ФСБ
14:56
Происшествия
Пять человек госпитализировали после взрыва снаряда времен ВОВ в Реже
14:51
Общество
В белгородской больнице у роженицы с двойней отказались принять роды
14:50
Политика
Лукашенко назвал себя сторонником концепции о двух президентских сроках
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра

Общество
Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра
Федеральное агентство новостей  / 

Советы психолога Алены Полынь, которая называет себя «потомственной ведьмой», помогут всем желающим встретить Новый год по лунному китайскому календарю с пользой для эмоционального здоровья. Что такое китайский Новый год Тигра, который наступает в ночь на 1 февраля, и почему российская традиция завершать им новогодние праздники является разумной и правильной, читайте в материалах ФАН.

«Новый год по лунному календарю, который наступает с 1 февраля, несет нам новую, очень сильную энергию, которую на Востоке связывают с Тигром, — напомнила Алена. — Чтобы получить эту энергию и использовать ее в полной мере, нужно встретить Новый год Тигра правильно. Для этого очень важно, чтобы дома по-прежнему стояла наряженная елка».

Алена Полынь отметила, что не поддерживает обычай избавляться от наряженной ели уже в начале января. Кроме того, психолог вообще не является сторонницей новогодних праздников с живой елью. Дело в том, что срубленное дерево быстро чахнет, и это может ассоциироваться с настоящим увяданием. Поэтому, по мнению собеседницы ФАН, предпочтительнее ставить искусственную ель, богато ее украшать, ароматизировать, например, цитрусовыми маслами и держать до наступления Нового года по китайскому календарю.

«Ель символизирует праздник и радость, поэтому она так важна в Новый год, — отметила Алена. — Кроме того, советую встречать китайский Новый год за хорошо накрытым столом, на котором обязательно должны быть свечи. Пламя свечи — это не только радость, оно также привлекает положительную энергию, в данном случае энергию, которую символизирует Тигр. Кроме того, советую поставить на стол фигурку тигра и в полночь обратиться к нему с просьбой, чтобы наступивший год прошел хорошо, в радости, без особых проблем».

Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра
Федеральное агентство новостей /

Особенно важен праздник и весь 2022 год для тех, кто родился под знаком Тигра, отметила «потомственная ведьма».

«Как мы знаем, согласно восточным верованиям, хозяин года возвращается раз в 12 лет, — говорит Алена. — Тот, кто родился под знаком хозяина, сразу «получает» за все 12 лет — и хорошее, и плохое. Как говорится, как себя вели, за это и получите. Поэтому «тигрятам», то есть тем, кто родился под знаком Тигра, нужно быть особенно внимательными в 2022 году».

Что касается одежды, в которой следует встречать Год Тигра, то ее цвет неважен, важнее другое, считает собеседница ФАН.

«В одежде каких-то особых правил не существует, — говорит она. — Главное, чтобы эта одежда была нарядной. Эффектным праздничным нарядом мы привлекаем радость, счастье, успех, а ведь именно на это мы рассчитываем в наступившем году».

Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, по мнению психолога, стоит уделить внимание ритуалу загадывания желания на Новый год.

«Думаю, не имеет особого смысла просто сказать вслух или тайно загадать какое-то желание. Важно проявить креатив и как бы «материализовать» свое желание, заранее себя настроить на его исполнение. Советую написать или нарисовать желаемое на листе бумаги и положить в конверт. На конверте написать: обращаюсь к хозяину года с просьбой или даже с прошением, чтобы он помог исполнить желание. Тогда все получится», — говорит она.

По завершении праздника конверт нужно положить в укромное, но не очень дальнее место, чтобы о нем помнить, тогда «заряженность» на исполнение мечты будет сохраняться, считает «ведьма». По словам Алены Полынь, встретить китайский Новый год следует так, чтобы настрой помог сделать его хорошим и плодотворным.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра
китайский новый год алена полынь год тигра
Комментировать