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Лавров ответил на идею Турчака о поставках российского вооружения ополченцам ДНР и ЛНР

Армия
Лавров ответил на идею Турчака о поставках российского вооружения ополченцам ДНР и ЛНР
flickr.com  /  МИД России

Москва, 26 января. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о поставках вооружения ополченцам в ЛНР и ДНР.

По словам министра, позиция Москвы по этому вопросу однозначна: необходимо строго соблюдать Минские соглашения, которые Киев упорно саботирует.

«Западные кураторы украинского режима заверяли нас, в том числе, американцы, кстати, на встрече Путина и Байдена в июне в Женеве, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, которые были в Минске в 2015 году подписаны», — заявил Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что на международной арене происходят непозитивные изменения. По его мнению, Запад намеренно подталкивает Киев к прямым провокациям против Москвы, передает «Царьград».

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