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Елена Проклова объяснила интерес мужчин к юным девушкам

Шоу-бизнес
Елена Проклова объяснила интерес мужчин к юным девушкам
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 26 января. Актриса Елена Проклова высказалась о мужской природе и призналась, что считает нерешаемой проблему увлечения представителей сильного пола юными девушками, несмотря на семейную жизнь.

Проклова подняла тему харассмента в интервью после признаний, что пережила насилие в 15 лет. Артистка отметила, что женщинам приходится существовать в мире, где правят мужчины, несмотря на попытки эмансипации. Звезда также уверена: представители сильного пола не могут удержаться от интереса к молодым девушкам по своей природе.

«Юное женское тело для мужчины очень важно. Мужчина не может существовать поперек своей природы. И зачем тогда врать: «Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня волнует на самом деле». Зачем это ханжество? Эта проблема есть, и ее не решить запретом», — подчеркнула артистка в интервью изданию «Собеседник».

При этом Проклова подчеркнула: она прожила насыщенную жизнь, однако ухажеры всегда были влюблены не только в ее тело. По мнению артистки, женщинам не стоит быть жертвами.

Ранее звезда ситкома «Папины дочки» Ольга Хохлова также высказалась о домогательствах. Актриса призналась, что считает странной практику исков о насилии. По ее мнению, любая женщина, которая не дала отпор мужчине, осознанно согласилась на связь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Проклова объяснила интерес мужчин к юным девушкам
актриса харассмент проклова
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