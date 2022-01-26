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Женщина полтора часа уговаривала лесного кота выбраться из-под капота ее авто

Видео

Фотограф-любитель Светлана Хомутникова обнаружила дикое животное под капотом своего авто после того, как сделала остановку в Ханкайском районе, чтобы запечатлеть местные пейзажи.

Светлана часто бывает в здешних местах, которые помимо красивых видов славятся и своими обитателями, среди них есть и дикие лесные кошки. Одну такую красотку девушка заметила под своей машиной. Таким нехитрым способом киса решила согреться в зимние морозы. Уговаривать усатого гостя покинуть укромный уголок пришлось полтора часа.

«Киска, ты погрелась, мне домой надо ехать. У меня там курочки, ты их съешь. Я тебя взять не могу с собой», — тщетно пыталась выпроводить незваного гостя девушка.

Обычно занесенные в Красную книгу амурские лесные коты избегают встреч с человеком, но устоявшиеся морозы вынуждают животных идти на подобные решительные поступки. По предположениям ученых, именно эти животные являются предками привычных нам домашних кошек.

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