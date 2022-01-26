Россияне начнут получать повышенные пособия по уходу за ребенком с февраля

Москва, 26 января. Размер ежемесячного пособия для россиян, осуществляющих уход за ребенком до полутора лет, будет увеличен в феврале, передает PRIMPRESS.

Граждане уже получили пособие за январь. При этом февральские выплаты поступят досрочно — то есть, уже в этом месяце. После этого Пенсионный фонд России будет выплачивать пособие по стандартному графику — граждане получат деньги за предыдущий месяц в текущем.

Размер пособия составит 7678 рублей. Сейчас россиянам приходит сумма в 7082 рубля, отмечает «ФедералПресс».

Лидер парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей миронов ранее предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Сейчас сумма выплаты начинается от 1500 рублей. Максимум, на который могут рассчитывать россияне, вставшие на биржу труда, — это 12 130 рублей. Миронов считает, то «потолок» следует повысить в два раза.