Показатели годовой инфляции в Марий Эл оказались ниже, чем в среднем по ПФО

Йошкар-Ола, 26 января. В Марий Эл оценили динамику инфляционных процессов в годовом исчислении.

Отмечается, что годовая инфляция в регионе сохранилась ниже показателей по Приволжскому федеральному округу (ПФО) и России в целом (8,61% и 8,39% соответственно). При этом в декабре 2021 года она составила 7,75 % после 7,87% в ноябре 2021 года. Считается, что на замедление роста цен на продукты питания в декабре 2021 года повлияли увеличение предложения овощей и фруктов, а также оказание господдержки отдельным отраслям, сообщает «МедиаПоток».

К уменьшению годового прироста стоимости услуг привело снижение сезонных коэффициентов индексации стоимости проезда на железнодорожном транспорте, уменьшение спроса на туристические услуги, а также субсидирование авиаперевозок из бюджета.

Ранее ФАН сообщал о позитивных результатах, которых Марий Эл удалось добиться в 2021 году. Республика вошла в тройку лидеров среди российских регионов по реализации проекта «Оздоровление Волги», в проекте «Безопасные качественные дороги» уже второй год подряд она занимает лидирующие позиции, а по проекту «Чистая вода» находится в десятке лучших.