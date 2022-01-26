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Показатели годовой инфляции в Марий Эл оказались ниже, чем в среднем по ПФО
Экономика
Показатели годовой инфляции в Марий Эл оказались ниже, чем в среднем по ПФО
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Йошкар-Ола, 26 января. В Марий Эл оценили динамику инфляционных процессов в годовом исчислении.

Отмечается, что годовая инфляция в регионе сохранилась ниже показателей по Приволжскому федеральному округу (ПФО) и России в целом (8,61% и 8,39% соответственно). При этом в декабре 2021 года она составила 7,75 % после 7,87% в ноябре 2021 года. Считается, что на замедление роста цен на продукты питания в декабре 2021 года повлияли увеличение предложения овощей и фруктов, а также оказание господдержки отдельным отраслям, сообщает «МедиаПоток».

К уменьшению годового прироста стоимости услуг привело снижение сезонных коэффициентов индексации стоимости проезда на железнодорожном транспорте, уменьшение спроса на туристические услуги, а также субсидирование авиаперевозок из бюджета. 

Ранее ФАН сообщал о позитивных результатах, которых Марий Эл удалось добиться в 2021 году. Республика вошла в тройку лидеров среди российских регионов по реализации проекта «Оздоровление Волги», в проекте «Безопасные качественные дороги» уже второй год подряд она занимает лидирующие позиции, а по проекту «Чистая вода» находится в десятке лучших.

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