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Фильм про жизнь коренного народа ЯНАО покажут в Германии

Общество
Фильм про жизнь коренного народа ЯНАО покажут в Германии
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 26 января. Документальный фильм про российские регионы «Русская сказка» покажут в декабре на немецком телеканале АRTE во время рождественских каникул.

В проект войдут четыре фильма, самобытность ЯНАО покажут в первом телепутешествии под названием «Зимние мечты: от Санкт-Петербурга до Ямала». Об этом сообщили в департаменте внешних связей региона.

Немецкие зрители смогут познакомиться с природой Севера и с местным Дедом Морозом Ямал Ири. В ленте будет показана жизнь коренных и малочисленных северных народов, их обычаи и традиции. Над проектом работает компания CocoaFilm из Германии, сообщает «Север-Пресс».

Ранее Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стали лидерами рейтинга самых экономически успешных регионов России.

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ямал кино природа
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