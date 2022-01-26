Фильм про жизнь коренного народа ЯНАО покажут в Германии

Салехард, 26 января. Документальный фильм про российские регионы «Русская сказка» покажут в декабре на немецком телеканале АRTE во время рождественских каникул.

В проект войдут четыре фильма, самобытность ЯНАО покажут в первом телепутешествии под названием «Зимние мечты: от Санкт-Петербурга до Ямала». Об этом сообщили в департаменте внешних связей региона.

Немецкие зрители смогут познакомиться с природой Севера и с местным Дедом Морозом Ямал Ири. В ленте будет показана жизнь коренных и малочисленных северных народов, их обычаи и традиции. Над проектом работает компания CocoaFilm из Германии, сообщает «Север-Пресс».

Ранее Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стали лидерами рейтинга самых экономически успешных регионов России.