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Запасы газа в хранилищах ФРГ впервые в истории снизились до 40%

Экономика
Запасы газа в хранилищах ФРГ впервые в истории снизились до 40%
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 26 января. Заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ) Германии находится на самом низком уровне — менее 40-41%, сообщили в минэкономики ФРГ.

Несмотря на незначительные объемы, в немецком министерстве отметили, что энергетическая безопасность европейской страны полностью обеспечена. При этом Германия находится на четвертом месте в мире по мощностям хранения природного газа.

Как сообщил исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке, все долгосрочные контракты с «Газпромом» выполняются. Он также добавил, что при текущих погодных условиях заполненности в 40-50% вполне достаточно.

«Эта экспертиза рассматривала также вариант политического конфликта и прекращения любых поставок газа из России на протяжении целого месяца. В таком случае нам нужен был бы уровень заполнения в 60%», — пояснил Блешке.

В то же время Чехия израсходовала более половины своих запасов газа с начала зимы. Большая часть топлива поступает из России, и экспортер обеспечивает своих клиентов необходимым сырьем в установленные сроки.

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германия запасы газа минэкономики фрг
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