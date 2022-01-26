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Блогер Шарий оценил шансы необычной армии Северной Македонии в схватке с Донбассом

  /   Обновлено: 26 января 2022 16:40
Политика
Блогер Шарий оценил шансы необычной армии Северной Македонии в схватке с Донбассом
Pr Scr youtube.com  /  Анатолий Шарий

Скопье, 26 января. Готовность Северной Македонии прислать своих солдат в помощь ВСУ в случае серьезного конфликта на Украине должна насторожить защитников Луганска и Донецка.

Ведь у армии беднейшей страны Европы есть секретное оружие, которое может пустить в бегство любого противника.

Таким мнение со своими подписчиками, не сдерживая иронии, поделился известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, комментируя попытку Скопье вставить свои пять копеек в масштабную информационную кампанию Запада, посвященную призрачной угрозе нападения на Украину.

Медиа-эксперт отметил, что команду Зеленского на внешнеполитическом направлении в последнее время преследуют одни сокрушительные, а иногда и уморительные провалы. Лидеры ЕС подводят украинского гаранта к выполнению одного из важнейших пунктов Минских соглашений — прямым переговорам с представителями руководства республик Донбасса. Если он это сделает, его оппоненты на Украине с помощью ручных за хорошую цену радикалов устроят Зеленскому персональный майдан.

В то же время Киев стремительно теряет поддержку Запада. США и центральные функционеры НАТО продолжают громко выражать опасения по поводу вторжения на Украину, но тут же заявляют, что не намерены отправлять туда своих солдат. Европейские соседи Украины постепенно выпадают из списка «лучших друзей». Чего только стоит история с хорватским президентом, пригрозившим вывести своих солдат из альянса, если США и Брюссель разожгут конфликт на Украине. Пафосное заявление министра обороны Северной Македонии тоже, по факту, можно записать в разряд провалов, несмотря на позитивный для Киева сигнал.

Блогер Шарий оценил шансы необычной армии Северной Македонии в схватке с Донбассом
Федеральное агентство новостей /

Как известно глава военного ведомства Северной Македонии накануне заявила, что в случае войны на Украине, Скопье готово послать на помощь Киеву своих солдат. Шарий жестко высмеял это «дружеское послание» и напомнил о плачевной экономической ситуации в Македонии.

«С хорватами совсем неудобно получилось, но вот что меня волнует на самом деле — Северная Македония собралась воевать с Россией за Украину. То есть, другими словами с Донбассом, с которым и воюет Киев. Вот это страшно я вам скажу. Защитникам республик стоит поостеречься. Это ведь необычная будет армия. Если они пустят всех бомжей, которые у них есть в первых рядах, так только от запаха побежит любой противник. Такое вот секретное оружие. Северная Македония — наибеднейшая страна Европы. Все это знают, все это признают. Какой воевать, с кем воевать? Как говорится, куда ты хороняка лезешь? Страшно представить даже их шансы в схватке с ЛДНР», — не сдерживая смеха отметил журналист.

Ранее корреспондент Валентин Богданов объяснил, почему CNN уже называет Харьков российским городом.

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Все новости / Политика / Блогер Шарий оценил шансы необычной армии Северной Македонии в схватке с Донбассом
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