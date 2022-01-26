37 школ в Волгограде полностью закрылись на карантин из-за ОРВИ

Волгоград, 26 января. Школьников переводят на дистанционное обучение из-за быстрого распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии города изданию «Волгоградская правда», на онлайн-обучение в Волгограде перевели 27 школ, 5 гимназий и 5 лицеев. В области закрылись 4 общеобразовательных учреждения, так как число заболевших учеников там превысило 20%.

Также в областной администрации сообщили, что на карантин из-за коронавируса закрыли отдельные классы в 152 школах города и области. В еще открытых школах учебный процесс проходит в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Ученикам измеряют температуру при входе, работают дезинфекторы и рециркуляторы, каждому классу предоставлен отдельный кабинет для занятий.

Ранее ФАН приводил мнение министра просвещения России Сергея Кравцова. Он заявил, что российских школьников могут перевести на дистанционное обучение в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.