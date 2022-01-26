Дистанционное обучение в российских школах могут ввести при всплеске коронавируса

Москва, 26 января. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьников могут перевести на удаленку при ухудшении ситуации с COVID-19.

Глава Минпросвещения отметил, что полностью заменять традиционную форму обучения дистанционной нельзя. Однако при всплеске коронавирусной инфекции ученикам школ придется заниматься из дома.

«Вот пандемия идет, идет всплеск где-то заболевания "Омикроном", чтоб сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем. А потом, когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничто не угрожает, опять вводим в традиционный режим», — заявил Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка.

При этом ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у властей пока нет планов по переводу школьников на удаленку. Ситуация, которая сейчас складывается с пандемией, не требует немедленной отправки детей и подростков домой.