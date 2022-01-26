Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 17:07
17:04
Политика
Сенатор Джабаров предупредил США о серьезных последствиях санкций против Путина
17:03
Экономика
Показатели годовой инфляции в Марий Эл оказались ниже, чем в среднем по ПФО
17:01
Политика
CNN: Белый дом уже сегодня может ответить на предложения России по гарантиям безопасности
17:00
Общество
Президент России посетит Пискаревское кладбище в День снятия блокады Ленинграда
16:56
Общество
Эколог Шевчук раскритиковал идею создания в России мусоросжигательных заводов как в Европе
16:54
Политика
Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
16:53
Общество
Путин назвал отсутствие взаимного признания вакцин препятствием для деловых контактов с ЕС
16:52
Общество
Новые коронавирусные ограничения введут в Ростовской области с 29 января
16:49
Политика
Баранец: США боятся посеять раздор в НАТО ответом на предложения России по безопасности
16:49
Экономика
Австралия готова заменить Россию на газовом рынке Европы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дистанционное обучение в российских школах могут ввести при всплеске коронавируса

  /   Обновлено: 26 января 2022 16:38
Общество
Дистанционное обучение в российских школах могут ввести при всплеске коронавируса
pixabay.com

Москва, 26 января. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьников могут перевести на удаленку при ухудшении ситуации с COVID-19.

Глава Минпросвещения отметил, что полностью заменять традиционную форму обучения дистанционной нельзя. Однако при всплеске коронавирусной инфекции ученикам школ придется заниматься из дома.

«Вот пандемия идет, идет всплеск где-то заболевания "Омикроном", чтоб сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем. А потом, когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничто не угрожает, опять вводим в традиционный режим», — заявил Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка.

При этом ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у властей пока нет планов по переводу школьников на удаленку. Ситуация, которая сейчас складывается с пандемией, не требует немедленной отправки детей и подростков домой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дистанционное обучение в российских школах могут ввести при всплеске коронавируса
школа коронавирус удаленка
Комментировать