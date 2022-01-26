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Япония намерена реагировать на ситуацию с Украиной с учетом позиции стран G7

Политика
Япония намерена реагировать на ситуацию с Украиной с учетом позиции стран G7
ru.wikipedia.org  /  Markus Leupold-Löwenthal

Токио, 26 января. Правительство Японии с обеспокоенностью следит за обстановкой вокруг Украины, заявил глава кабмина Фумио Кисида.

По словам премьер-министра, Токио будет реагировать на ситуацию с учетом позиции стран G7. В ходе заседания бюджетной комиссии парламента Кисида добавил, что Россия «наращивает военное присутствие на границе» с Украиной.

Мы намерены реагировать надлежащим образом, придавая особое значение руслу действий стран "Большой семерки"», — заявил глава кабинета министров Японии.

Ранее Правительство Японии призвало граждан покинуть территорию Украины в срочном порядке. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. По его словам, речь не идет о посольстве Японии. В Кремле не раз отвергали обвинения во «вторжении» на Украину, заявив, что вбросы выгодны Западу для расширения НАТО на восток.

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