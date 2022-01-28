Почему так важно правильно встретить китайский Новый год Тигра, который наступит 1 февраля 2022-го

Китайский Новый год Тигра наступает 1 февраля 2022 года. Этот праздник с национальным колоритом важен не только для жителей Поднебесной и всей Юго-Восточной Азии, но также для европейцев и американцев. Что касается США — там этот праздник отмечают не менее пышно, чем в самом Китае, ведь на американском континенте живет более четырех миллионов граждан китайского происхождения. Подробнее о традициях отмечания Нового года по восточному календарю читайте в материалах ФАН.

Европейцы тоже охотно отдают дань этой красивой традиции. Популярен китайский Новый год и все, что связано с восточным календарем, и в России. Эта мода пришла к нам еще в 1970-е и остается востребованной до сих пор. Россияне поприветствовали Тигра уже в ночь с 31 декабря на 1 января, хотя большинство в курсе, что Новый год по восточному календарю наступает ближе к началу февраля. Наряды, украшения, сувениры, связанные с символикой наступающего года, неизменно котируются в новогодние дни.

Ну, а после Нового года в России, как известно, следует православное Рождество, которое тоже отмечается весьма широко. Затем на очереди сугубо русский праздник — старый Новый год. После этого, как говорится, «на закуску» — россияне не прочь весело встретить китайский Новый год по лунному календарю. Психологи одобряют эту традицию, она позволяет людям более мягко и безболезненно вернуться в рабочий ритм, не испытывая сильной «ломки» от окончания новогодних праздников.

Федеральное агентство новостей /

Этого же мнения придерживается психолог Алена Полынь, которая, хотя и называет себя «потомственной ведьмой», всегда дает читателям ФАН практичные и добрые советы. Мы попросили Алену рассказать, как правильно встретить китайский Новый год Тигра, чтобы настроить себя на удачу и на достижение поставленных целей.

«Настоящий китайский Новый год наступает, когда сменяется восточный хозяин года, — напомнила Полынь. — Как вы знаете, хозяин 2022 года — это Тигр. Но этот хозяин — это не тот тигр, которого мы знаем, как красивое и сильное животное. Восточный Тигр символизирует определенную энергию, которая будет главенствовать в 2022 году».

Считается, что Тигр — хозяин 2022 года — несет довольно непредсказуемую энергию, он наполнит год уникальными яркими событиями, поэтому людям стоит подготовить себя к неожиданностям. Кроме того, водную стихию и голубой цвет, которые будут доминировать в 2022-м, на Востоке связывают с непостоянством.

«Нужно подготовиться к переменам, к той энергии, которая придет к нам уже в ночь на 1 февраля, — советует Полынь. — Это значит, что Новый год по лунному календарю следует встретить правильно. И самое главное тут — хороший праздничный настрой».

По словам собеседницы ФАН, для настроя важно соблюсти несколько простых правил — обязательно нужны наряженная елка, богатый стол, зажженные свечи, праздничная одежда и «правильное» обращение к хозяину года Тигру. Подробнее об атрибутах встречи китайского Нового года Тигра читайте на сайте ФАН.