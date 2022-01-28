Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 10:34
10:34
Экономика
Правительство РФ обсуждает возможный временный запрет на экспорт аммиачной селитры
10:33
Политика
Председатель Китая Цзиньпин проведет встречу с президентом России Путиным в феврале
10:33
Экономика
Все зависит только от Берлина: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»
10:32
Происшествия
Аноним «заминировал» два торговых центра в Петербурге
10:31
Общество
Врач Драпкина посоветовала вызывать медика при боли в горле или затрудненном дыхании
10:31
Происшествия
В Удмуртии суд арестовал экс-главу отдела ГИБДД по делу о получении взятки
10:27
Политика
Медведев исключил вероятность повторения казахстанских беспорядков в России
10:26
Общество
Пандемия COVID-19 не отбила у россиян страсть к путешествиям
10:26
Происшествия
Злоумышленник получил 10 лет колонии за убийство женщины на сочинском пляже
10:24
Технологии
Пермские и австрийские ученые по снимкам из космоса отслеживают восстановление земель
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Почему так важно правильно встретить китайский Новый год Тигра, который наступит 1 февраля 2022-го

Общество
Почему так важно правильно встретить китайский Новый год Тигра, который наступит 1 февраля 2022-го
Федеральное агентство новостей  / 

Китайский Новый год Тигра наступает 1 февраля 2022 года. Этот праздник с национальным колоритом важен не только для жителей Поднебесной и всей Юго-Восточной Азии, но также для европейцев и американцев. Что касается США — там этот праздник отмечают не менее пышно, чем в самом Китае, ведь на американском континенте живет более четырех миллионов граждан китайского происхождения. Подробнее о традициях отмечания Нового года по восточному календарю читайте в материалах ФАН.

Европейцы тоже охотно отдают дань этой красивой традиции. Популярен китайский Новый год и все, что связано с восточным календарем, и в России. Эта мода пришла к нам еще в 1970-е и остается востребованной до сих пор. Россияне поприветствовали Тигра уже в ночь с 31 декабря на 1 января, хотя большинство в курсе, что Новый год по восточному календарю наступает ближе к началу февраля. Наряды, украшения, сувениры, связанные с символикой наступающего года, неизменно котируются в новогодние дни.

Ну, а после Нового года в России, как известно, следует православное Рождество, которое тоже отмечается весьма широко. Затем на очереди сугубо русский праздник — старый Новый год. После этого, как говорится, «на закуску» — россияне не прочь весело встретить китайский Новый год по лунному календарю. Психологи одобряют эту традицию, она позволяет людям более мягко и безболезненно вернуться в рабочий ритм, не испытывая сильной «ломки» от окончания новогодних праздников.

Почему так важно правильно встретить китайский Новый год Тигра, который наступит 1 февраля 2022-го
Федеральное агентство новостей /

Этого же мнения придерживается психолог Алена Полынь, которая, хотя и называет себя «потомственной ведьмой», всегда дает читателям ФАН практичные и добрые советы. Мы попросили Алену рассказать, как правильно встретить китайский Новый год Тигра, чтобы настроить себя на удачу и на достижение поставленных целей.

«Настоящий китайский Новый год наступает, когда сменяется восточный хозяин года, — напомнила Полынь. — Как вы знаете, хозяин 2022 года — это Тигр. Но этот хозяин — это не тот тигр, которого мы знаем, как красивое и сильное животное. Восточный Тигр символизирует определенную энергию, которая будет главенствовать в 2022 году».

Считается, что Тигр — хозяин 2022 года — несет довольно непредсказуемую энергию, он наполнит год уникальными яркими событиями, поэтому людям стоит подготовить себя к неожиданностям. Кроме того, водную стихию и голубой цвет, которые будут доминировать в 2022-м, на Востоке связывают с непостоянством.

«Нужно подготовиться к переменам, к той энергии, которая придет к нам уже в ночь на 1 февраля, — советует Полынь. — Это значит, что Новый год по лунному календарю следует встретить правильно. И самое главное тут — хороший праздничный настрой».

По словам собеседницы ФАН, для настроя важно соблюсти несколько простых правил — обязательно нужны наряженная елка, богатый стол, зажженные свечи, праздничная одежда и «правильное» обращение к хозяину года Тигру. Подробнее об атрибутах встречи китайского Нового года Тигра читайте на сайте ФАН.

Почему так важно правильно встретить китайский Новый год Тигра, который наступит 1 февраля 2022-го
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Общество / Почему так важно правильно встретить китайский Новый год Тигра, который наступит 1 февраля 2022-го
китайский новый год алена полынь год тигра
Комментировать