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Жители Мексики вышли на акции протеста против убийств журналистов

Весь мир
Жители Мексики вышли на акции протеста против убийств журналистов
Global Look Press  /  Omar Martínez/dpa

Мехико, 26 января. Жители Мексики вышли на акции протеста против недавнего убийства трех журналистов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Участники демонстраций потребовали положить конец безнаказанности после смерти работников СМИ.

Поводом для манифестаций стало убийство Лурдес Мальдонадо через три года после того, как она подняла вопрос угрозы жизни журналистов перед президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Протестующие в центральном штате Пуэбла возложили цветы и свечи на одной из улиц с плакатами, осуждающими убийства и цензуру СМИ. В северном Чиуауа участники маршей написали на стенах зданий «Журнализм — это риск» и нарисовали лицо Мальдонадо.

Журналист Исраэль Ибарра заявил, что если правительство и общество не смогут принять соответствующие меры, то они станут «соучастниками» в убийствах Мальдонадо и других людей.

Мексика считается одной из наиболее опасных стран в мире для журналистов. По данным правозащитной организации Article 19, между 2000 и 2021 годами было убито около 145 сотрудников СМИ.

«Государству и властям необходимо срочно предотвратить нападения, защитить журналистов, когда они являются жертвами, и расследовать преступления против прессы с должным усердием», — отметили представители Article 19.

Мальдонадо была застрелена в штате Тихуана, где она работала на протяжении многих лет. До этого в январе были убиты еще два журналиста.

Президент Мексики обещал провести расследование и разъяснить обстоятельства убийства, чтобы пресечь будущие нападения.

Обрадора обвиняют в неудачной политике по борьбе с сокращением насилия, организованной преступностью и безнаказанностью. Глава государства подчеркивает, что данные проблемы являются результатом глубоко укоренившихся коррупции и неравенства.

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