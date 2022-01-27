Страна только выиграет: как скажутся на России «технологические санкции» США

США в случае вторжения России на Украину сразу введут весь запланированный пакет санкций, их постепенное расширение осталось в прошлом. Об этом заявил во вторник, 25 января, журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Из заявления представителя Белого дома стало известно, что Вашингтон собирается сделать упор на так называемые технологические санкции, которые должны использовать преимущество США в высоких технологиях. Якобы такой подход должен стать гораздо более эффективным оружием против России, нежели применявшиеся до сих пор секторальные и финансовые санкции.

Насколько оправданы такие ожидания Белого дома, и сможет ли Россия выработать противоядие на такого рода недружественные шаги со стороны США?

Заявление Вашингтона

В Вашингтоне считают, что меры по ограничению экспорта высоких технологий в Россию в случае ее предполагаемого «вторжения» на Украину, станут гораздо более действенным оружием, нежели что-либо, применявшееся в США против России до сих пор. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга.

«Так же, как и финансовые санкции, ограничивающие иностранный капитал, экспортный контроль лишает Россию чего-то, в чем она нуждается и что не может легко заменить откуда-либо еще. В случае экспортного контроля речь идет о сложных технологиях. Это то, что мы разрабатываем и производим, и является существенным вкладом в стратегические амбиции России. Поэтому можно рассматривать эти меры экспортного контроля как торговые ограничения в рамках более широких интересов национальной безопасности США», — заявил чиновник.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Варианты в сфере экспортного контроля, которые мы рассматриваем с союзниками и партнерами, нанесут серьезный удар по стратегическим амбициям России по индустриализации экономики, — сказал чиновник, — Это нанесет ущерб тем сферам, которые важны для российского руководства: в части искусственного интеллекта, вычислительных технологий, оборонных и аэрокосмических секторов».

Что грозит России

По словам этого источника, меры экспортного контроля в первую очередь коснутся оборонной и аэрокосмической сферы, но список ограничений ими не исчерпывается. По его утверждению, это не полный список американских мер, но «все варианты на столе» и предварительно озвучивались на переговорах.

Итак, как было заявлено, у США есть возможности ограничить Россию в таких сферах, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, оборона, аэрокосмическая промышленность или «другие ключевые сектора». По мнению представителя Белого дома, это возможно из-за глобального доминирования программного обеспечения, материалов, технологий и инструментальных средств американского происхождения.

Заметим, из этого списка уже выпала микроэлектроника, и это неслучайно. Дело в том, что США уже сами утратили ведущие позиции в этой отрасли, а многие американские компании производят свои микросхемы в Китае, Южной Корее или на Тайване. Поэтому контроль за микроэлектронными компонентами для США уже затруднен и вряд ли полностью возможен.

ФБА «Экономика сегодня» /

В части «материалов, технологий и инструментальных средств», которые также были поставлены во главу угла, возможности по экспортному контролю для США также весьма ограничены. Это было наглядно продемонстрировано на примере российского авиалайнера МС-21, производители которого в рамках предыдущих пакетов антироссийских санкций потеряли доступ к композитным материалам японского производства.

Тогда считалось, что на проекте МС-21 можно уже «ставить крест»: одним из его основных ноу-хау как раз была технология «черного», композитного крыла, которое позволяло радикально снизить взлетный вес самолета и значительно улучшить его летные и эксплуатационные характеристики. Однако за пять лет в России смогли создать «с нуля» замкнутый цикл производства авиационных композитов и полностью исключить импортную составляющую в этой важной авиационной технологии.

aviasalon.com / ОАО «Авиасалон»

Интеллектуальная собственность

Кстати, столь же спокойно, без помпы и рекламы были заменены на отечественные компоненты все детали в системах управления отечественными двигателями ПД-14 на том же МС-21. Равно как и разработана оригинальная система управления самолетом и авионика, которые тоже используют отечественные разработки.

Таким образом, в распоряжении США остается лишь их старое оружие — интеллектуальная собственность, а именно — лицензии, патенты и авторское право. Именно поэтому «программное обеспечение» стоит в первых рядах технологических санкций как квинтэссенция интеллектуальной собственности.

Стоить напомнить, что именно в такой ситуации после 1917 года оказалась Советская Россия, которая тогда первой подверглась санкциям «свободного мира». Блокада Антанты действовала против России с конца 1917 года и не прекратилась вполне и в 1922 году, когда был образован СССР. При этом санкции стран Запада носили как раз технологический характер, а расчет был на то, что Советский Союз, чья экономика и наука были подорваны революциями и гражданской войной, отстанет от западных стран уже навсегда.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Уже в 1930-х годах СССР догнал ведущие мировые державы во многих отраслях и полностью восстановил свою научную школу.

Впоследствии, после краткого периода сотрудничества СССР и стран Запада во время Второй мировой войны, СССР снова оказался в изоляции. Холодная война породила санкции нового типа, которые опять были направлены на перекрытие доступа СССР к передовым технологиям и высокотехнологичной продукции. В 1948 году США ввели ограничения на экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и в союзные ему страны Восточной Европы. А в 1949 году в США был создан Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ), установивший надзор за поставкой товаров и технологий западных государств соцлагерю.

В КОКОМ вошли 17 государств: США, Канада, Австралия, Япония, Великобритания, Бельгия, Дания, Франция, ФРГ, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Турция). Более того, ряд стран, а именно Австрия, Финляндия, Ирландия, Новая Зеландия, Швеция и Швейцария стали сотрудничать с КОКОМ, формально не входя в него. Целью такой политики было навязать СССР технологическое отставание.

Федеральное агентство новостей /

Согласно стратегии технологического отставания только через четыре года серийного выпуска можно было начинать поставки инновационных товаров в соцлагерь. Устанавливались списки запрещенных к экспорту товаров и товаров для ограниченных поставок. Участники блока могли накладывать вето на сделки.

В дальнейшем США вводили дополнительные торговые и кредитные ограничения на основе поправки Джексона — Вэника, которая позволяла применять дискриминационные тарифы в отношении советского импорта. Однако никакие западные санкции СССР не сломили и даже не склонили к капитуляции — Советский Союз закончил свое существование и распался от внутренних причин, до последнего года своего существования не только не отставая от западных стран, но и постоянно сокращая технологический разрыв.

Поэтому и сегодня бояться технологических санкций не стоит. Так как это не просто блокада, но шанс на развитие собственной науки, технологии и производства, который надо не бояться реализовать.