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Народная милиция ЛНР заявила о спешной подготовке военных госпиталей ВСУ к приему раненых

  /   Обновлено: 26 января 2022 16:30
Армия
Народная милиция ЛНР заявила о спешной подготовке военных госпиталей ВСУ к приему раненых
Федеральное агентство новостей

Луганск, 26 января. Киев в спешном порядке увеличивает количество койко-мест в военных госпиталях, расположенных на подконтрольных ВСУ территориях в Донбассе.

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что медучреждения готовятся к приему большого числа раненых. По его словам, в госпиталях городов Северодонецк и Часов Яр экстренно создали дополнительные койко-места, передает «Царьград».

Он также добавил, что к линии соприкосновения были переброшены подразделения ВСУ. Военнослужащих расквартировывают в жилых домах, выгоняя оттуда мирных жителей.

«Также мы фиксируем прибытие в населенный пункт Лопаскино, это вдоль реки Северский Донец, которая является природным разделителем и частично прикрывает линию фронта, прибытие достаточно крупной группировки украинских сил», — заявил Филипоненко.

Ранее в ДНР призвали помешать планам Киева получить дополнительные вооружения западного производства. Там отметили, что поставки оружия на Украину приведут к эскалации конфликта.

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Киев всу донбасс
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