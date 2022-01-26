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Защитник Деян Ловрен назвал лучший момент за время в «Зените»

  /   Обновлено: 26 января 2022 16:30
Спорт
Защитник Деян Ловрен назвал лучший момент за время в «Зените»
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 26 января. Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен ответил на вопросы подписчиков в своем Twitter-аккаунте.

По словам футболиста, самым запоминающимся моментом в рядах сине-бело-голубых стало завоевание первого трофея через неделю после трансфера с его участием.

«Лучший момент в «Зените»? Завоевание первого трофея спустя семь дней после перехода», — написал футболист в социальной сети.

Напомним, Ловрен перебрался в Российскую премьер-лигу (РПЛ) летом 2020 года. Сумма трансфера составила 12 млн евро.

Ранее бразильский хавбек Клаудиньо рассказал, что до перехода в петербургский клуб им интересовались представители итальянской «Ромы» и нидерландского «Аякса».

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футбол Зенит ловрен
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