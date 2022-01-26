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Американский комик Кольбер в шуточной форме допустил побег Зеленского с Украины

Политика
Американский комик Кольбер в шуточной форме допустил побег Зеленского с Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 26 января. Комик и шоумен из Соединенных Штатов Стивен Кольбер спародировал президента Украины Владимира Зеленского. Он изобразил, как глава государства покидает страну.

Недавно украинский лидер выступил с обращением перед жителями страны. Он призвал граждан не паниковать и не скупать гречку со спичками. В последнее время на Украине все чаще звучат заявления о российской «угрозе». Однако Москва неоднократно сообщала, что не собирается ни на кого «нападать».

Американский комик выдал дерзкую шутку о побеге Зеленского с Украины. Шоумен в эфире CBS изобразил президента, который произносит речь, а потом скрывается от камеры.

Американский комик Кольбер в шуточной форме допустил побег Зеленского с Украины
youtube.com / Stephen Colbert

«Окей, это хорошие слова. Но по какой причине он говорит их, стоя так близко к краю кадра? "Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет, <...> упс, я обязательно скоро вернусь"», — иронично сказал комик.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сравнил инициативу Владимира Зеленского с конкурсом капитанов КВН, передает Национальная служба новостей. Речь идет о предложении провести трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, России и США. Сенатор Алексей Пушков также указывал на бесполезность идеи бывшего комика.

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сша зеленский шутка
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