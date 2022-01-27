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Пичкают Украину оружием: политолог Федоров указал на «хитрую» политику НАТО

Политика
Пичкают Украину оружием: политолог Федоров указал на «хитрую» политику НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Заявление, что ни один член Североатлантического альянса не готов отправить на Украину войска, вызывает сомнения. Такая точка зрения — у ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова. Ее он объяснил в беседе с ФАН.

«Это только официально на Украине нет военных. Но все давно знают, что там есть, к примеру, американские инструкторы и агенты американских и британских спецслужб. И параллельно Великобритания, США и прибалты с определенными ограничениями от Германии напичкивают Украину оружием. Это очень опасная и подлая позиция. Тем более что США все время говорят, что НАТО усилит присутствие войск на востоке Европы. То есть они хитро не на Украину перебрасывают войска, а именно усиливают восточный фланг НАТО. То есть добавляют вооружение и расширяют военный состав в Прибалтике, Румынии и в Польше», — сообщил Сергей Федоров.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на заседании парламента, напомнил, что Украина не является членом НАТО. И это означает, что, несмотря на призывы о необходимости активной поддержки Киева, у Альянса в этом вопросе нет обязательств.

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