Канберра, 26 января. Австралия готова оказать помощь любой европейской стране в случае нехватки российского газа. Об этом заявил австралийский министр ресурсов Кит Питт, передает информационное агентство «Новороссия».

Издание Klymenko Time полагает, что за заявлением далекой от Европы Австралии стоит США. Предполагается, что американцы ведут переговоры с поставщиками газа Австралии и Катара по замене российского газа в Европе из-за ситуации вокруг Украины. И Австралия здесь служит запасным вариантом в случае отказа от сотрудничества Катара.

Обращает внимание тот факт, что Штаты обеспокоились энергетическими проблемами Европы.

Ранее ФАН рассказывал об очередном подорожании природного газа в Европе. Цена на голубое топливо превысила 1100 долларов за тысячу кубических метров и поднялась за день на 5%.